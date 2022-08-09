Александр Моор высказался о новом губернаторском сроке

Моор возглавляет Тюменскую область с 2018 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор еще не принял решение о выдвижении на новый срок полномочий в 2023 году. Об этом он сообщил отвечая корреспонденту URA.RU на молодежном форуме «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске.

«До этого еще долго. Поживем — увидим. Пока еще рано принимать такие решения», — заявил глава региона.

Моор победил на выборах губернатора Тюменской области в 2018 году. Его поддержали почти 66% избирателей юга области, ХМАО и ЯНАО.