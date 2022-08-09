09 августа 2022

Александр Моор высказался о новом губернаторском сроке

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Тюменской области. Тюмень, моор александр
Моор возглавляет Тюменскую область с 2018 года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор еще не принял решение о выдвижении на новый срок полномочий в 2023 году. Об этом он сообщил отвечая корреспонденту URA.RU на молодежном форуме «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске.

«До этого еще долго. Поживем — увидим. Пока еще рано принимать такие решения», — заявил глава региона.

Моор победил на выборах губернатора Тюменской области в 2018 году. Его поддержали почти 66% избирателей юга области, ХМАО и ЯНАО.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор еще не принял решение о выдвижении на новый срок полномочий в 2023 году. Об этом он сообщил отвечая корреспонденту URA.RU на молодежном форуме «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. «До этого еще долго. Поживем — увидим. Пока еще рано принимать такие решения», — заявил глава региона. Моор победил на выборах губернатора Тюменской области в 2018 году. Его поддержали почти 66% избирателей юга области, ХМАО и ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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