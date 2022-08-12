Общественник: молодые россияне перевернут будущее страны

Люди новых поколений отличаются от предшественников, заявил Вадим Арустамов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отличия нынешнего молодого поколения от предыдущих принесет России прогресс в будущем. Страну ждут научные открытия, прорывы в IT и развитие бизнеса. Об этом в Международный день молодежи в беседе с URA.RU рассказал лидер общественного движения «Мы-дети России» Вадим Арустамов.

«Если отбросить все обстоятельства, проблемы в мире и начнем говорить о молодежи, то нас ждет много научных открытий, мир станет свободнее, потому что они начнут двигать его вперед. Он уже делают это на данный момент», — обозначил Вадим Арустамов.

Руководитель движения отмечает преимущества подросткового поколения. «Они отличаются от нашего поколения. Они умнее, шустрее, быстро мыслят, соображают и схватывают. В них больше информации, они интенсивнее вливаются в бизнес-атмосферу, знают где и как заработать. Уже в возрасте 13-14 лет ощущают себя самостоятельными людьми. Им нужна свобода для творчества и развития потенциала, а не для беспредела», — добавил Арустамов.

При этом появляется чувство сожаления к активно развивающейся молодежи, подчеркнул руководитель движения. «Рано заканчивается их детство, но мы понимаем, что это обусловлено временем. Это не из разряда плохо или хорошо, но хотелось бы, чтобы они подольше остались детьми. Это родительское сожаление. Даже у грудных детей через неделю рождения уже взгляд осознанный, то есть даже в этом они развиваются быстрее. Видимо диктует природа и время, значит так и должно быть», — заключил Арустамов.

Международный день молодежи отмечается 12 августа. Праздник молодых поколений принято отмечать громкими концертами, различными спортивными соревнованиями и эстафетами, веселой музыкой в городах и проведением конкурсов.