Белоруссия решила сотрудничать с НАТО

10 августа 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Республика Беларусь открыта с сотрудничеству с НАТО в отдельных сферах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Республика Беларусь готова сотрудничать со странами-членами НАТО, если это не будет мешать стратегически важным отношениям государства с Россией. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко. «Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Республика Беларусь, конечно, надо думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами — членами блока НАТО. Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами [странами НАТО] сотрудничаем, но давайте исходить из того, что РФ наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, то давайте продолжать нашу работу», — сказал Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ». По его словам, Белоруссия и Североатлантический альянс ранее проводили нормальное сотрудничество в таких сферах, как миротворчество и лингвистическая подготовка. «Есть сферы, в которых мы нормально работали и сотрудничали до определенного времени и которые не чувствительны для обеспечения нашей безопасности», — отметил Ревенко.

Республика Беларусь готова сотрудничать со странами-членами НАТО, если это не будет мешать стратегически важным отношениям государства с Россией. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко. «Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Республика Беларусь, конечно, надо думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами — членами блока НАТО. Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами [странами НАТО] сотрудничаем, но давайте исходить из того, что РФ наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, то давайте продолжать нашу работу», — сказал Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ». По его словам, Белоруссия и Североатлантический альянс ранее проводили нормальное сотрудничество в таких сферах, как миротворчество и лингвистическая подготовка. «Есть сферы, в которых мы нормально работали и сотрудничали до определенного времени и которые не чувствительны для обеспечения нашей безопасности», — отметил Ревенко.