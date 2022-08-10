Байден пообещал не улучшать экономическую ситуацию в стране

10 августа 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Байден сказал, что сохранять движение нужно в правильном направлении Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден оговорился и заявил о необходимости принятия закона об инфляции для ухудшения экономики в стране. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом Доме. «Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить прогресс в вопросе инфляции от улучшения, от ухудшения [экономической ситуации]. Сохранить движение в правильном направлении», — заявил Байден. Это не первый казус, который происходит с лидером Штатов. Ранее политик после выступления в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия. На удивление Байдена рядом никого не оказалось. После этого он с растерянным видом покинул сцену. Второй подобный случай с президентом США произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями.

Президент США Джо Байден оговорился и заявил о необходимости принятия закона об инфляции для ухудшения экономики в стране. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом Доме. «Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить прогресс в вопросе инфляции от улучшения, от ухудшения [экономической ситуации]. Сохранить движение в правильном направлении», — заявил Байден. Это не первый казус, который происходит с лидером Штатов. Ранее политик после выступления в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия. На удивление Байдена рядом никого не оказалось. После этого он с растерянным видом покинул сцену. Второй подобный случай с президентом США произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями.