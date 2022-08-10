ДНР: ВСУ обстреляли пивзавод в Донецке, произошла утечка аммиака

ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака, сообщает штаб ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела ВФУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», — говорится в сообщении на официальном сайте штаба. Там уточнили, что зона поражения составляет 2 километра.
На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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