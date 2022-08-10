10 августа 2022

ДНР: ВСУ обстреляли пивзавод в Донецке, произошла утечка аммиака

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация пивзавода. Курган , пивзавод
ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака, сообщает штаб ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», — говорится в сообщении на официальном сайте штаба. Там уточнили, что зона поражения составляет 2 километра.

На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР. «В результате обстрела ВФУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», — говорится в сообщении на официальном сайте штаба. Там уточнили, что зона поражения составляет 2 километра. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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