Власти Тюмени определили лучшие ЖК в городе

Жилые комплексы Тюмени выиграли несколько номинаций Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ежегодном конкурсе строителей Тюменской области за 2021 год огласили список выигравших. Проведение этого мероприятия организовано правительством региона. URA.RU подготовило список жилых комплексов Тюмени, получивших места победителей в различных номинациях. Полный список призеров разместили на официальной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

«В номинации «Проект года. Лучший архитектурный проект жилищного назначения» среди генподрядных организаций численностью до 300 человек победило акционерное общество «СЗ Партнер-Строй» — ЖК «Ритмы», — сообщается на официальной странице конкурса. Также выделили еще трех победителей среди организаций заказчиков. Ими стали следующие компании:

«СЗ Меридиан Строй» — ЖК «Меридиан Юг»;

«СЗ ИНКО и К» — Жилой квартал «Ария»;

«СЗ Династия» — Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: Тюмень, район оз. Оброчное.

В следующей номинации «Объект года. Новое строительство» выделили двух победителей. Среди генподрядных организаций численностью до 300 человек — «ЭНКО ГРУПП» со своим ЖК «Айвазовский». Среди организаций заказчиков выиграл «СЗ Квартал» с жилым комплексом «Мой квартал».

Также жилые комплексы получили призовые места в номинации «Лучший застроенный микрорайон. Многоэтажная и малоэтажная комплексная застройка». Среди конкурсантов с многоэтажными застройками победила компания «ПИК-Тура», которая представила ЖК «Озерный парк». Из участников с малоэтажными застройками выиграл «СЗ Навигатор. Строительство» с ЖК «Зеленые аллеи».

Ранее URA.RU сообщало, что в градостроительном конкурсе новостроек «ТОП ЖК-2022» определили победителей по Тюменской области. В тройке лидеров оказался проект с необычным озеленением.