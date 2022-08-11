Политолог Кочетков назвал тайного союзника России в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
Италия готова «торпедировать» действия НАТО ради России, считает Алексей Кочетков Фото:

Италия является негласным союзником России, состоящим в Североатлантическом альянсе, который при удобной возможности будет «торпедировать» антироссийские действия альянса. Такое мнение выразил политолог Алексей Кочетков.

«Я думаю, что Италия, мягко говоря, не в восторге от всего, что происходит сейчас между Россией и альянсом. Итальянский бизнес очень много теряет от этого кризиса. И здесь как раз, хотя они явно не демонстрируют свою, скажем так, благосклонную позицию к России, тем не менее, при удобном случае, у меня сложилось такое впечатление, будут торпедировать, если это будет гарантировать успех, антироссийские действия альянса», — заявил Алексей Кочетков «Царьграду».

Он также отметил, что у России хорошие отношения с Турцией, однако их можно охарактеризовать словосочетанием «взаимовыгодное партнерство». Также, добавил политолог, положительный аспект просматривается в отношениях Венгрии и РФ.

Ранее экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер заявил, что у России есть несколько союзников, являющихся членами Североатлантического альянса. Власти Белоруссии заявили о готовности к сотрудничеству с НАТО, если это не испортит отношения с Россией. Страны НАТО ввели санкции против России из-за начала спецоперации РФ на Украине. Турция и Венгрия не поддержали курс на ограничения РФ. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, передает RT. Замглавы МИД РФ Александр Грушко объяснил, почему Североатлантический альянс настроен против России, дополняет телеканал 360.

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Италия является негласным союзником России, состоящим в Североатлантическом альянсе, который при удобной возможности будет «торпедировать» антироссийские действия альянса. Такое мнение выразил политолог Алексей Кочетков. «Я думаю, что Италия, мягко говоря, не в восторге от всего, что происходит сейчас между Россией и альянсом. Итальянский бизнес очень много теряет от этого кризиса. И здесь как раз, хотя они явно не демонстрируют свою, скажем так, благосклонную позицию к России, тем не менее, при удобном случае, у меня сложилось такое впечатление, будут торпедировать, если это будет гарантировать успех, антироссийские действия альянса», — заявил Алексей Кочетков «Царьграду». Он также отметил, что у России хорошие отношения с Турцией, однако их можно охарактеризовать словосочетанием «взаимовыгодное партнерство». Также, добавил политолог, положительный аспект просматривается в отношениях Венгрии и РФ. Ранее экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер заявил, что у России есть несколько союзников, являющихся членами Североатлантического альянса. Власти Белоруссии заявили о готовности к сотрудничеству с НАТО, если это не испортит отношения с Россией. Страны НАТО ввели санкции против России из-за начала спецоперации РФ на Украине. Турция и Венгрия не поддержали курс на ограничения РФ. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, передает RT. Замглавы МИД РФ Александр Грушко объяснил, почему Североатлантический альянс настроен против России, дополняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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