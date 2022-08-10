В Перми патологоанатомов наказали за сговор с похоронным бюро

11 августа 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Патологоанатомы рассказывали об умерших похоронному бюро, а оно предлагало родственникам платные услуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Клиническое патологоанатомическое бюро Пермского края из-за сговора с похоронным бюро уличили в нарушении закона о конкуренции. В качестве наказания по итогам расследования, которое длилось 10 месяцев, пермское УФАС вынесло медикам предупреждение. «Пермское УФАС усмотрело в действиях ГБУЗ ПК „Клиническое патологоанатомическое бюро“ признаки нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции, а именно создание предпринимателю преимущественных условий деятельности по предпохоронной подготовке на территории учреждения, что негативно влияет на развитие конкуренции на соответствующем товарном рынке. Бюро выдано предупреждение», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства в соцсети «ВКонтакте». В УФАС патологоанатомов предупредили о том, что они должны «соблюдать Порядок проведения патологоанатомических вскрытий, в том числе исключить возможность предпринимателя без правовых оснований хранить тела умерших в холодильных камерах учреждения после завершения патологоанатомического вскрытия». Предупреждение должно быть исполнено до 28 августа. История началась еще в 2021 году. Как рассказывало URA.RU, в прошлом ноябре УФАС возбудило дело против патологоанатомического бюро и индивидуального предпринимателя. Бизнесмен, как сообщалось, не только арендовал у бюро помещения, но на него работала часть сотрудников учреждения. В частности, они передавали в похоронное бюро списки умерших. При этом родственникам, которые обращались в патологоанатомическое бюро для получения справок, предприниматель сразу предлагал платные услуги по предпохоронной подготовке тел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клиническое патологоанатомическое бюро Пермского края из-за сговора с похоронным бюро уличили в нарушении закона о конкуренции. В качестве наказания по итогам расследования, которое длилось 10 месяцев, пермское УФАС вынесло медикам предупреждение. «Пермское УФАС усмотрело в действиях ГБУЗ ПК „Клиническое патологоанатомическое бюро“ признаки нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции, а именно создание предпринимателю преимущественных условий деятельности по предпохоронной подготовке на территории учреждения, что негативно влияет на развитие конкуренции на соответствующем товарном рынке. Бюро выдано предупреждение», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства в соцсети «ВКонтакте». В УФАС патологоанатомов предупредили о том, что они должны «соблюдать Порядок проведения патологоанатомических вскрытий, в том числе исключить возможность предпринимателя без правовых оснований хранить тела умерших в холодильных камерах учреждения после завершения патологоанатомического вскрытия». Предупреждение должно быть исполнено до 28 августа. История началась еще в 2021 году. Как рассказывало URA.RU, в прошлом ноябре УФАС возбудило дело против патологоанатомического бюро и индивидуального предпринимателя. Бизнесмен, как сообщалось, не только арендовал у бюро помещения, но на него работала часть сотрудников учреждения. В частности, они передавали в похоронное бюро списки умерших. При этом родственникам, которые обращались в патологоанатомическое бюро для получения справок, предприниматель сразу предлагал платные услуги по предпохоронной подготовке тел.