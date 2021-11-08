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05 ноября 2021

Пермских патологоанатомов уличили в сговоре с похоронным бюро

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, смерть, ритуальная служба, похороны
Патологоанатомы в Перми работают на ритуальное бюро Фото:

Антимонопольное дело возбуждено в отношении Клинического патологоанатомического бюро Пермского края и предпринимателя, который оказывает ритуальные услуги. Как сообщают в региональном УФАС, бизнесмен не только арендует у бюро помещения, но на него работает часть сотрудников учреждения, используя свое служебное положение.

«Подозрения о согласованности действий между учреждением и предпринимателем вызывают и другие обстоятельства. В частности, установлено, что сотрудники учреждения передают предпринимателю списки умерших, поступивших в патологоанатомические отделения. При этом родственникам умерших, которые обращаются в патологоанатомическое бюро для получения справок, арендатор сразу предлагает платные услуги по предпохоронной подготовке», — говорится на сайте УФАС.

Руководитель пермского УФАС Александр Плаксин отмечает, что у родственников умерших может сложиться ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения. «Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг, включающих и предпохоронную подготовку, является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг», — подчеркивает Плаксин.

В отношении патологоанатомического бюро и индивидуального предпринимателя дело возбуждено по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Его рассмотрят 23 ноября 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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