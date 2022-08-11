Зеленский выдвинул новое требование Германии

11 августа 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Зеленский отметил, что Киев нужно «еще больше поддерживать оружием и снарядами» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Германия не должна блокировать финансирование для Украины, так как Киев срочно нуждается в нем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции союзников государства из стран Северной Европы. «Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему… Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок», — приводит слова Зеленского РИА «Новости». Он отметил, что Киев нужно «еще больше поддерживать оружием и снарядами». Украина срочно нуждается в восстановлении, а в ЕС специально задерживают оказание финансовой помощи на 8 миллиардов евро, считает Зеленский. Также замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква обвинил Германию в блокировке рассмотрения вопроса о выделении Украине помощи. Западные страны резко увеличили финансирование и поставки оружия Киеву, в том числе из-за настойчивых просьб Зеленского, после начала спецоперации России на территории Украины. Ранее глава Украины попросил у ЕС и США около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета страны. До этого Вашингтон уже решил выделить Украине 41 миллиард долларов на военную и гуманитарную помощь.

Германия не должна блокировать финансирование для Украины, так как Киев срочно нуждается в нем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции союзников государства из стран Северной Европы. «Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему… Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок», — приводит слова Зеленского РИА «Новости». Он отметил, что Киев нужно «еще больше поддерживать оружием и снарядами». Украина срочно нуждается в восстановлении, а в ЕС специально задерживают оказание финансовой помощи на 8 миллиардов евро, считает Зеленский. Также замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква обвинил Германию в блокировке рассмотрения вопроса о выделении Украине помощи. Западные страны резко увеличили финансирование и поставки оружия Киеву, в том числе из-за настойчивых просьб Зеленского, после начала спецоперации России на территории Украины. Ранее глава Украины попросил у ЕС и США около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета страны. До этого Вашингтон уже решил выделить Украине 41 миллиард долларов на военную и гуманитарную помощь.