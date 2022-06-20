Зеленский пожаловался на нехватку денег, которые дает Запад

20 июня 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сказал, что половина экономики Украины не работает Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине требуется около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении на Global Policy Forum. «До половины нашей экономики, нашей экономической системы не работает сейчас. Ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи. И когда мы говорим, что Украине надо около пяти миллиардов долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета — это не просто цифра», — сказал Зеленский на Global Policy Forum, передает РИА «Новости». Ранее США решили выделить Украине 40 миллиардов долларов. Затем американский президент Джо Байден объявил о предоставлении Украине еще 1 миллиарда долларов на военную помощь и 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению. ВСУ израсходовали почти все артиллерийские снаряды и не смогут противостоять России без западной помощи, цитирует «Ридус» представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. В Белом доме также объявили о передаче Украине реактивных систем залпового огня, передает «Утро.ру». Западные страны отправляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украине требуется около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении на Global Policy Forum. «До половины нашей экономики, нашей экономической системы не работает сейчас. Ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи. И когда мы говорим, что Украине надо около пяти миллиардов долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета — это не просто цифра», — сказал Зеленский на Global Policy Forum, передает РИА «Новости». Ранее США решили выделить Украине 40 миллиардов долларов. Затем американский президент Джо Байден объявил о предоставлении Украине еще 1 миллиарда долларов на военную помощь и 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению. ВСУ израсходовали почти все артиллерийские снаряды и не смогут противостоять России без западной помощи, цитирует «Ридус» представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. В Белом доме также объявили о передаче Украине реактивных систем залпового огня, передает «Утро.ру». Западные страны отправляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил целью освобождение Донбасса.