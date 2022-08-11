Девушка подозревается в продаже своего семилетнего сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина, продававшая за 300 тысяч рублей своего сына, ближайшие два месяца проведет под арестом. Такое решение вынес суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Судья вынес постановление поместить под арест мать, которую накануне задержали в екатеринбургском торговом центре во время попытки продать сына», — сообщил корреспондент. Подсудимая пробудет в СИЗО до 8 октября.

Сообщения о продаже женщиной сына появились после того, как она выложила соответствующее объявление в социальных сетях. С ней связались волонтеры и назначили сделку, заранее предупредив полицию. Женщину задержали, а ребенка забрали представители органов опеки.

Девушку доставили в суд 11 августа. Она отказалась общаться с журналистами, а ее муж рассказал, что сам узнал о происшествии недавно.