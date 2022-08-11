В Екатеринбурге отправили за решетку девушку, торговавшую сыном. Видео

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Мера пресечения Айтматовой Наргиз, подозреваемой в торговле своим ребенком. Екатеринбург , суд, айтматова наргиз
Девушка подозревается в продаже своего семилетнего сына Фото:

Женщина, продававшая за 300 тысяч рублей своего сына, ближайшие два месяца проведет под арестом. Такое решение вынес суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Судья вынес постановление поместить под арест мать, которую накануне задержали в екатеринбургском торговом центре во время попытки продать сына», — сообщил корреспондент. Подсудимая пробудет в СИЗО до 8 октября.

Сообщения о продаже женщиной сына появились после того, как она выложила соответствующее объявление в социальных сетях. С ней связались волонтеры и назначили сделку, заранее предупредив полицию. Женщину задержали, а ребенка забрали представители органов опеки.

Девушку доставили в суд 11 августа. Она отказалась общаться с журналистами, а ее муж рассказал, что сам узнал о происшествии недавно.

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Женщина, продававшая за 300 тысяч рублей своего сына, ближайшие два месяца проведет под арестом. Такое решение вынес суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Судья вынес постановление поместить под арест мать, которую накануне задержали в екатеринбургском торговом центре во время попытки продать сына», — сообщил корреспондент. Подсудимая пробудет в СИЗО до 8 октября. Сообщения о продаже женщиной сына появились после того, как она выложила соответствующее объявление в социальных сетях. С ней связались волонтеры и назначили сделку, заранее предупредив полицию. Женщину задержали, а ребенка забрали представители органов опеки. Девушку доставили в суд 11 августа. Она отказалась общаться с журналистами, а ее муж рассказал, что сам узнал о происшествии недавно.
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