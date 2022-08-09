Женщина хотела продать сына, чтобы расплатиться с долгами и не злить нового мужа Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Екатеринбурга пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила сама екатеринбурженка, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре города.

«Одна из наших подписчиц обнаружила объявление в социальной сети о продаже женщиной 7-ми летнего ребенка. Мы немедленно вступили с этой женщиной в переписку и начали выяснять все подробности. Оказалось, что женщина имеет еще двоих детей от второго брака. Наргиза пояснила, что муж был против старшего сына, и они решили продать ребенка, чтобы рассчитаться со своими долгами. Женщина обозначила цену в 300 000 рублей», — сообщили сотрудники организации в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что волонтеры вместе с сотрудниками из Отдела по борьбе с организованной преступностью выехали на сделку. Женщина отдала ребенка неизвестному ей человеку, после чего ее задержали сотрудники полиции. Мальчика забрали органы опеки.

Редакция обратилась к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых за оперативным комментарием. Тот пообещал прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Переписка матери ребенка и подставными покупателями