Екатеринбурженка, продавшая сына за 300 тысяч, хранит молчание. Видео

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В Екатеринбурге стартовал суд над девушкой, продававшей сына Фото:

В Екатеринбурге 36-летняя Наргиза, которую обвиняют в продаже собственного сына незнакомым людям за 300 тысяч рублей, отказалась общаться с прессой. Как сообщает корреспондент URA.RU, на вопросы журналистов женщина не отвечает.

«Когда ее вывели, многие стали задавать вопросы. Она воздержалась от каких-либо комментариев», — передает корреспондент URA.RU.

Напомним, 11 августа в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривают вопрос о заключении в СИЗО девушки, пытавшейся продать своего сына. Женщина разместила в социальных сетях объявление о продаже своего семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Активисты Екатеринбурга отозвались на объявление, предварительно поставив в известность городскую полицию. К девушке приехали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью. Сделка была прервана, а ребенка у матери забрали.

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В Екатеринбурге 36-летняя Наргиза, которую обвиняют в продаже собственного сына незнакомым людям за 300 тысяч рублей, отказалась общаться с прессой. Как сообщает корреспондент URA.RU, на вопросы журналистов женщина не отвечает. «Когда ее вывели, многие стали задавать вопросы. Она воздержалась от каких-либо комментариев», — передает корреспондент URA.RU. Напомним, 11 августа в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривают вопрос о заключении в СИЗО девушки, пытавшейся продать своего сына. Женщина разместила в социальных сетях объявление о продаже своего семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Активисты Екатеринбурга отозвались на объявление, предварительно поставив в известность городскую полицию. К девушке приехали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью. Сделка была прервана, а ребенка у матери забрали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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