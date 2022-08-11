В Екатеринбурге стартовал суд над девушкой, продававшей сына Фото: Владимир Жабриков URA.RU

В Екатеринбурге 36-летняя Наргиза, которую обвиняют в продаже собственного сына незнакомым людям за 300 тысяч рублей, отказалась общаться с прессой. Как сообщает корреспондент URA.RU, на вопросы журналистов женщина не отвечает.

«Когда ее вывели, многие стали задавать вопросы. Она воздержалась от каких-либо комментариев», — передает корреспондент URA.RU.

Напомним, 11 августа в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривают вопрос о заключении в СИЗО девушки, пытавшейся продать своего сына. Женщина разместила в социальных сетях объявление о продаже своего семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Активисты Екатеринбурга отозвались на объявление, предварительно поставив в известность городскую полицию. К девушке приехали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью. Сделка была прервана, а ребенка у матери забрали.