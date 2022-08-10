В пермском храме, где располагался клуб, обнаружили фрески. Фото

11 августа 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Церковь, где ранее располагался клуб, сейчас реставрирует Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В храме Покрова пресвятой Богородицы в деревне Копально (Пермский край), где ранее находился клуб, обнаружили сохранившиеся на стенах фрески. О находке рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что встретился с жителями деревни и обсудил с ними вопросы восстановления храма. «Жители деревни при поддержке настоятельницы Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой пустыни игуменьи Ксении уже начали восстановительные работы. На алтарной стене из-под известки очищены две хорошо сохранившиеся фрески: „Моление о Чаше“, „Рождество Христово“. Инициативные прихожане усердно приводят здание храма в порядок», — написал Белов. Церковь Покрова Богородицы была возведена в 1877 году на пожертвования местных жителей. В 1923 году большевики превратили ее в клуб, который просуществовал до 2020 года. Сейчас местные жители собирают пожертвования на восстановление церкви, решается вопрос о передаче объекта в собственность Московского Патриархата РПЦ. Сергею Белову показали сохранившиеся под слоем извести храмовые фрески Фото: страница Сергея Белова, «ВКонтакте» До 2020 года в здании церкви размещался клуб. Сейчас граждане занимаются восстановлением объекта Фото: страница Сергея Белова, «ВКонтакте» Местные власти решают вопрос о передаче объекта Московскому Патриархату РПЦ Фото: страница Сергея Белова, «ВКонтакте»

В храме Покрова пресвятой Богородицы в деревне Копально (Пермский край), где ранее находился клуб, обнаружили сохранившиеся на стенах фрески. О находке рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что встретился с жителями деревни и обсудил с ними вопросы восстановления храма. «Жители деревни при поддержке настоятельницы Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой пустыни игуменьи Ксении уже начали восстановительные работы. На алтарной стене из-под известки очищены две хорошо сохранившиеся фрески: „Моление о Чаше“, „Рождество Христово“. Инициативные прихожане усердно приводят здание храма в порядок», — написал Белов. Церковь Покрова Богородицы была возведена в 1877 году на пожертвования местных жителей. В 1923 году большевики превратили ее в клуб, который просуществовал до 2020 года. Сейчас местные жители собирают пожертвования на восстановление церкви, решается вопрос о передаче объекта в собственность Московского Патриархата РПЦ.