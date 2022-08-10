10 августа 2022

В пермском храме, где располагался клуб, обнаружили фрески. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка по деревням около Ирбита, купол храма, крест, церковь, православие
Церковь, где ранее располагался клуб, сейчас реставрирует Фото:

В храме Покрова пресвятой Богородицы в деревне Копально (Пермский край), где ранее находился клуб, обнаружили сохранившиеся на стенах фрески. О находке рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что встретился с жителями деревни и обсудил с ними вопросы восстановления храма.

«Жители деревни при поддержке настоятельницы Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой пустыни игуменьи Ксении уже начали восстановительные работы. На алтарной стене из-под известки очищены две хорошо сохранившиеся фрески: „Моление о Чаше“, „Рождество Христово“. Инициативные прихожане усердно приводят здание храма в порядок», — написал Белов.

Церковь Покрова Богородицы была возведена в 1877 году на пожертвования местных жителей. В 1923 году большевики превратили ее в клуб, который просуществовал до 2020 года. Сейчас местные жители собирают пожертвования на восстановление церкви, решается вопрос о передаче объекта в собственность Московского Патриархата РПЦ.

Сергею Белову показали сохранившиеся под слоем извести храмовые фрески
Фото:

До 2020 года в здании церкви размещался клуб. Сейчас граждане занимаются восстановлением объекта
Фото:

Местные власти решают вопрос о передаче объекта Московскому Патриархату РПЦ
Фото:

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В храме Покрова пресвятой Богородицы в деревне Копально (Пермский край), где ранее находился клуб, обнаружили сохранившиеся на стенах фрески. О находке рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что встретился с жителями деревни и обсудил с ними вопросы восстановления храма. «Жители деревни при поддержке настоятельницы Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой пустыни игуменьи Ксении уже начали восстановительные работы. На алтарной стене из-под известки очищены две хорошо сохранившиеся фрески: „Моление о Чаше“, „Рождество Христово“. Инициативные прихожане усердно приводят здание храма в порядок», — написал Белов. Церковь Покрова Богородицы была возведена в 1877 году на пожертвования местных жителей. В 1923 году большевики превратили ее в клуб, который просуществовал до 2020 года. Сейчас местные жители собирают пожертвования на восстановление церкви, решается вопрос о передаче объекта в собственность Московского Патриархата РПЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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