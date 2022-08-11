Онколог Пылев предупредил о риске рака из-за удаления родинок

12 августа 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Для удаления родинки требуются специальные обследования, а не только желание пациента Фото: Анна Майорова © URA.RU После удаления родинки без соответствующих анализов у косметолога, человек может получить злокачественную опухоль, что угрожает жизни. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Если человек удалил родинку у косметолога, а это оказалась не родинка, а злокачественная родинка — меланома, это удаление проводится не радикально. Человек не получает никакого дополнительного обследования, лекарственной терапии. У него возникает прогрессирование опухолевого процесса, и он погибает. Если речь идет о меланоме, то так и происходит», — сказал Андрей Пылев. По словам врача, в профильных онкологических учреждениях часто появляются люди с подобными проблемами. «[В косметологических клиниках] знаний врача не всегда хватает, чтобы заподозрить, что с родинкой что-то не так. Если удаление проводится в таком месте, нет гистологии или удаление проводится неправильно, не тем способом, то потенциально это проблемная история. У меня есть много пациентов, которые приходят с метастазами меланомы. Когда начинаем опрашивать, выясняется, что они когда-то у косметолога удаляли родинки», — уточнил он. Если все правила были соблюдены, то человеку не может угрожать опасность, если он решил удалить родинку, подчеркнул специлист. «Само по себе удаление родинки, если оно сделано правильно, не может стать проблемой для человека. Более того, если мы сталкиваемся с какими-то подозрительными [родинками], потенциально опасными с точки зрения развития меланомы, то их профилактическое удаление является самой лучшей и действенной защитой от перерождения и развития злокачественной опухоли», — заключил кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После удаления родинки без соответствующих анализов у косметолога, человек может получить злокачественную опухоль, что угрожает жизни. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Если человек удалил родинку у косметолога, а это оказалась не родинка, а злокачественная родинка — меланома, это удаление проводится не радикально. Человек не получает никакого дополнительного обследования, лекарственной терапии. У него возникает прогрессирование опухолевого процесса, и он погибает. Если речь идет о меланоме, то так и происходит», — сказал Андрей Пылев. По словам врача, в профильных онкологических учреждениях часто появляются люди с подобными проблемами. «[В косметологических клиниках] знаний врача не всегда хватает, чтобы заподозрить, что с родинкой что-то не так. Если удаление проводится в таком месте, нет гистологии или удаление проводится неправильно, не тем способом, то потенциально это проблемная история. У меня есть много пациентов, которые приходят с метастазами меланомы. Когда начинаем опрашивать, выясняется, что они когда-то у косметолога удаляли родинки», — уточнил он. Если все правила были соблюдены, то человеку не может угрожать опасность, если он решил удалить родинку, подчеркнул специлист. «Само по себе удаление родинки, если оно сделано правильно, не может стать проблемой для человека. Более того, если мы сталкиваемся с какими-то подозрительными [родинками], потенциально опасными с точки зрения развития меланомы, то их профилактическое удаление является самой лучшей и действенной защитой от перерождения и развития злокачественной опухоли», — заключил кандидат медицинских наук.