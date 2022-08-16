Психиатр заявил о росте числа людей с психическими заболеваниями

Люди с психическими расстройствами нуждаются в помощи врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Количество людей с различными психическими расстройствами выросло из-за проблем и воспитания в семьях. Об этом в день Джокера (психически больной персонаж комиксов) в беседе с URA.RU рассказал врач-психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев.

«Сейчас нервных людей становится все больше. Эффекты воспитания, влияния окружающей среды, противоположные мнения отца и матери. Это приводит к росту невротических заболеваний. Например, таких, как тики, заикания, неконтролируемый смех, компресс (реакция протеста). Правильное воспитание наших детей очень важно, оно влияет на будущее поколения и на его психическое здоровье», — объяснил Игорь Салынцев.

Психотерапевт отметил, что вылеченное расстройство может либо вернуться, либо могут образоваться новые патологии из-за влияния семьи. «В основном, психологические расстройства не увеличиваются, они останавливаются, что называется ремиссией. Все может идти из семьи. Если человек вылечился и вернулся домой к отцу-алкоголику, который психически будет продолжать давить на него, то может начаться заикание из-за страха или образуются новые расстройства. Обстоятельства и причины получения расстройства не изменились. Другая ситуация — человек, вылечив заболевание, психически стал устойчивее и смог игнорировать действия отца», — рассказал Игорь Салынцев.

Лицам с особенно тяжелыми случаями расстройств требуется дополнительная помощь, отметил врач. «Если же это трудные пациенты с различными расстройствами, то нужна помощь социальных работников. Ничто не должно быть однобоким, все нужно выполнять в комплексе, особенно если это касается психики людей», — обозначил Игорь Салынцев.

День Джокера, главного героя фильма «Джокер», отмечается в мире 16 августа. Проблема героя — психически нездорового человека — связана с псевдобульбарным синдромом, для которого характерен смех во время приступов из-за нервной перегрузки.