Военные формирования Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
«Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории Запорожской АЭС. Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», — написал Рогов в Telegram.
Кроме того, глава ВГА региона сообщил о пяти «прилетах» в районе пожарной части, расположенной вблизи ЗАЭС. «Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», — отметил он.
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Военные формирования Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. «Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории Запорожской АЭС. Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», — написал Рогов в Telegram. Кроме того, глава ВГА региона сообщил о пяти «прилетах» в районе пожарной части, расположенной вблизи ЗАЭС. «Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», — отметил он.