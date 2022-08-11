Украина обстреляла Запорожскую АЭС из РСЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ обстреляли ЗАЭС и территории вблизи станции, сообщили в военно-гражданской администрации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные формирования Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории Запорожской АЭС. Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», — написал Рогов в Telegram.

Кроме того, глава ВГА региона сообщил о пяти «прилетах» в районе пожарной части, расположенной вблизи ЗАЭС. «Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», — отметил он.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные формирования Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. «Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории Запорожской АЭС. Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», — написал Рогов в Telegram. Кроме того, глава ВГА региона сообщил о пяти «прилетах» в районе пожарной части, расположенной вблизи ЗАЭС. «Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...