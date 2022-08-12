В Госдуме заявили о жестком ультиматуме Зеленскому из-за ЗАЭС

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Олег Морозов, интервью. Москва, морозов олег
Депутат Морозов уверен, что Украине нужно дать жесткий сигнал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чтобы обстрелы Запорожской АЭС были прекращены, необходимо ставить жесткие условия Украине. Если Киев не прекратит обстрелы, Россия начнет уничтожать центры принятий решений. Об этом заявил депутат ГД от «Единой России» Олег Морозов.

«Не проще ли дать жесткий сигнал Киеву… Нам давно пора поставить ультиматум: либо прекращайте обстрелы, либо мы будем уничтожать центры принятия решений», — сказал Морозов.

Ранее ВСУ снова ударили по ЗАЭС. Обстрелы могут привести к утечкам ядерных и радиоактивных материалов. Эта атомная станция является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе.

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Чтобы обстрелы Запорожской АЭС были прекращены, необходимо ставить жесткие условия Украине. Если Киев не прекратит обстрелы, Россия начнет уничтожать центры принятий решений. Об этом заявил депутат ГД от «Единой России» Олег Морозов. «Не проще ли дать жесткий сигнал Киеву… Нам давно пора поставить ультиматум: либо прекращайте обстрелы, либо мы будем уничтожать центры принятия решений», — сказал Морозов. Ранее ВСУ снова ударили по ЗАЭС. Обстрелы могут привести к утечкам ядерных и радиоактивных материалов. Эта атомная станция является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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