Челябинцам рассказали о лучших днях для рыбалки. Скрин

12 августа 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Лучшими днями для рыбалки в августе признали 13,14 и 15 числа Фото: Евгений Архипов © URA.RU Челябинским рыбакам рассказали о подходящих днях для ловли. Согласно исследованию сервиса «Яндекс. Погода», лучшими днями для рыбалки в августе станут 13,14 и 15 числа. «Поход за мирной рыбой (карп, плотва, карась) на озеро Синеглазово увенчается большим успехом для рыбаков уже в предстоящие выходные 13 и 14 августа. Для рыбалки в августе на озере Смолино лучше выбрать 14 и 15 августа — дни с ясной погодой и пониженным атмосферным давлением на уровне 738 и 741 мм ртутного столба соответственно», — сообщили URA.RU специалисты сервиса. В «Яндекс. Погоде» отметили, что на Шершневском водохранилище лучший день для рыбалки с ясной погодой 14 августа. Можно будет попробовать выудить окуня, ерша, судака и чебака. По мнению экспертов, на активность рыбы будет влиять незначительная разница в перепаде давления. URA.RU сравнило данные «Яндекс. Погоды» с прогнозом программы Fishing Points. Согласно приложению, самым подходящим днем для рыбалки в Челябинске является 12 августа. За время выходных активность клева будет постепенно снижаться, и уже к началу следующей неделе вероятность поклевки окажется в районе 58%. В субботу активность клева будет 85%, в воскресенье 72, а в понедельник 58 Скрин: программа Fishing Points

Челябинским рыбакам рассказали о подходящих днях для ловли. Согласно исследованию сервиса «Яндекс. Погода», лучшими днями для рыбалки в августе станут 13,14 и 15 числа. «Поход за мирной рыбой (карп, плотва, карась) на озеро Синеглазово увенчается большим успехом для рыбаков уже в предстоящие выходные 13 и 14 августа. Для рыбалки в августе на озере Смолино лучше выбрать 14 и 15 августа — дни с ясной погодой и пониженным атмосферным давлением на уровне 738 и 741 мм ртутного столба соответственно», — сообщили URA.RU специалисты сервиса. В «Яндекс. Погоде» отметили, что на Шершневском водохранилище лучший день для рыбалки с ясной погодой 14 августа. Можно будет попробовать выудить окуня, ерша, судака и чебака. По мнению экспертов, на активность рыбы будет влиять незначительная разница в перепаде давления. URA.RU сравнило данные «Яндекс. Погоды» с прогнозом программы Fishing Points. Согласно приложению, самым подходящим днем для рыбалки в Челябинске является 12 августа. За время выходных активность клева будет постепенно снижаться, и уже к началу следующей неделе вероятность поклевки окажется в районе 58%.