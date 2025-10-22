Логотип РИА URA.RU
Происшествия

МЧС Челябинской области сообщили о присвоенной повышенной сложности пожара

23 октября 2025 в 01:23
Силы МЧС отправлены по повышенному номеру сложности (фото из архива)

Силы МЧС отправлены по повышенному номеру сложности (фото из архива)

Фото: U.S. Marine Corps / Pfc. Ginnie Lee

Для пожара на предприятии в Копейске, городе-спутнике Челябинска, присвоен повышенный номер сложности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«На месте силы и средства МЧС России по повышенному номеру сложности пожара», — уточнили в пресс-службе ведомства. Пожар начался после взрывов, которые прогремели в ночь на 23 октября.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, развернут оперативный штаб. По данным предприятия, погибли четыре рабочих, еще несколько сотрудников пострадали. 

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

