11 августа 2022
10 августа 2022

Житель ЯНАО пожаловались на плату за возврат на Wildberries. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО недовольны нововведением Wildberries Фото:

У жителя Лабытнанги (ЯНАО) за возврат товара на Wildberries попросили тысячу рублей. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«Wildberries берет за возврат некоторых товаров по 1000 рублей, если возврат оформлен по причине „Не подошло/передумал/не актуально“. Новое правило действует с этой недели», — говорится в сообщении пользователя, пожелавшего остаться анонимным, в группе «Лабытнанги Info».

В прикрепленной фотографии Wildberries объясняет, что на некоторые товары был изменен регламент обратной логистики, поэтому за услуги возврата придется платить 1000 рублей. В пресс-службе компании был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО возмутило введение на Wildberries платной доставки. Ямальцы написали петицию с просьбой сделать услугу вновь бесплатной.

Сообщение от Wildberries

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У жителя Лабытнанги (ЯНАО) за возврат товара на Wildberries попросили тысячу рублей. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Wildberries берет за возврат некоторых товаров по 1000 рублей, если возврат оформлен по причине „Не подошло/передумал/не актуально“. Новое правило действует с этой недели», — говорится в сообщении пользователя, пожелавшего остаться анонимным, в группе «Лабытнанги Info». В прикрепленной фотографии Wildberries объясняет, что на некоторые товары был изменен регламент обратной логистики, поэтому за услуги возврата придется платить 1000 рублей. В пресс-службе компании был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО возмутило введение на Wildberries платной доставки. Ямальцы написали петицию с просьбой сделать услугу вновь бесплатной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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