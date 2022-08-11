Житель ЯНАО пожаловались на плату за возврат на Wildberries. Фото

12 августа 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО недовольны нововведением Wildberries Фото: Денис Моргунов © URA.RU У жителя Лабытнанги (ЯНАО) за возврат товара на Wildberries попросили тысячу рублей. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Wildberries берет за возврат некоторых товаров по 1000 рублей, если возврат оформлен по причине „Не подошло/передумал/не актуально“. Новое правило действует с этой недели», — говорится в сообщении пользователя, пожелавшего остаться анонимным, в группе «Лабытнанги Info». В прикрепленной фотографии Wildberries объясняет, что на некоторые товары был изменен регламент обратной логистики, поэтому за услуги возврата придется платить 1000 рублей. В пресс-службе компании был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО возмутило введение на Wildberries платной доставки. Ямальцы написали петицию с просьбой сделать услугу вновь бесплатной. Сообщение от Wildberries Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Лабытнанги Info».

У жителя Лабытнанги (ЯНАО) за возврат товара на Wildberries попросили тысячу рублей. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Wildberries берет за возврат некоторых товаров по 1000 рублей, если возврат оформлен по причине „Не подошло/передумал/не актуально“. Новое правило действует с этой недели», — говорится в сообщении пользователя, пожелавшего остаться анонимным, в группе «Лабытнанги Info». В прикрепленной фотографии Wildberries объясняет, что на некоторые товары был изменен регламент обратной логистики, поэтому за услуги возврата придется платить 1000 рублей. В пресс-службе компании был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО возмутило введение на Wildberries платной доставки. Ямальцы написали петицию с просьбой сделать услугу вновь бесплатной.