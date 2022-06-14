Из-за платной доставки компания теряет клиентов и рейтинг Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа создали петицию, в которой требуют отменить платную доставку товаров с Wildberries. Петицию, опубликованную на сайте сhange.org, подписала почти тысяча человек.

«Мы живем на севере, в этот период начинается сезон отпусков, людей и так мало. Но те, кто остался, приходят и возмущаются из-за стоимости доставки. До Нового Уренгоя и поселка Приозерный — 350 рублей, Надыма, Салехарда и Лабытнанги — 200. При этом клиенты еще платят за возврат и отказ», — сказано в сообщении.

По словам авторов петиции, которые являются сотрудниками компании, из-за введенной платной доставки уменьшилось количество заказов. От услуг Wildberries отказалось 50-60% клиентов, из-за чего упали продажи и зарплата работников. «Пользователи ставят низкие оценки, рейтинги падают не только в пунктах выдачи заказов, но у менеджеров и компании. К тому же, в соцсетях люди агитируют умышленно занижать оценки», — добавил автор.

Агентство попыталось получить комментарий компании. Однако на номера телефонов, размещенных в открытом доступе, дозвониться не удалось.

Ранее сообщалось, что маркетплейс решил ввести платную доставку из-за удаленности региона. При этом доставка в центральную часть России все так же остается бесплатной.

Петиция Корреспондент URA.RU