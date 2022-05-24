Wildberries объяснил, когда свердловчане будут платить за возврат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, покупки в интернете, wildberries, вайлдберриз
В Wildberries заявили, что все действия организации направлены на уменьшение комиссии на товары Фото:

В онлайн-магазине Wildberries опровергли введение массовых «штрафов» за возврат заказов. Ранее URA.RU писало, что некоторых пользователей маркетплейса в Екатеринбурге просят заплатить 100 рублей за доставку при отказе от товара. После выхода публикации в Wildberries уточнили, что нововведение коснется только 10% покупателей.

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов. Утверждения о том, что это „массовый штраф“, являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов», — отметили в Wildberries.

Кроме клиентов, которые делают возвраты слишком часто, платить при отказе придется и новым пользователям сервиса. Это сделали, чтобы защитить продавцов от недобросовестных конкурентов. «Предупреждение о платном возврате появляется у пользователей в корзине еще до покупки. При этом сумма, которую придется отдать за доставку в случае возврата, может меняться в зависимости от региона», — пояснили в Wildberries.

«Все действия организации направлены на уменьшение комиссии на товары, что позволит сделать их еще дешевле и доступнее для покупателей, а также сохранить бесплатную доставку и расширить долю продаж с постоплатой», — резюмировали в Wildberries. Агентство писало, что компания с 2020 года тестирует разные модели доставки. Для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой покупок применяется тариф оплаты обратной логистики.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
В онлайн-магазине Wildberries опровергли введение массовых «штрафов» за возврат заказов. Ранее URA.RU писало, что некоторых пользователей маркетплейса в Екатеринбурге просят заплатить 100 рублей за доставку при отказе от товара. После выхода публикации в Wildberries уточнили, что нововведение коснется только 10% покупателей. «Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов. Утверждения о том, что это „массовый штраф“, являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов», — отметили в Wildberries. Кроме клиентов, которые делают возвраты слишком часто, платить при отказе придется и новым пользователям сервиса. Это сделали, чтобы защитить продавцов от недобросовестных конкурентов. «Предупреждение о платном возврате появляется у пользователей в корзине еще до покупки. При этом сумма, которую придется отдать за доставку в случае возврата, может меняться в зависимости от региона», — пояснили в Wildberries. «Все действия организации направлены на уменьшение комиссии на товары, что позволит сделать их еще дешевле и доступнее для покупателей, а также сохранить бесплатную доставку и расширить долю продаж с постоплатой», — резюмировали в Wildberries. Агентство писало, что компания с 2020 года тестирует разные модели доставки. Для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой покупок применяется тариф оплаты обратной логистики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...