Wildberries объяснил, когда свердловчане будут платить за возврат

В Wildberries заявили, что все действия организации направлены на уменьшение комиссии на товары Фото: Анна Майорова © URA.RU

В онлайн-магазине Wildberries опровергли введение массовых «штрафов» за возврат заказов. Ранее URA.RU писало, что некоторых пользователей маркетплейса в Екатеринбурге просят заплатить 100 рублей за доставку при отказе от товара. После выхода публикации в Wildberries уточнили, что нововведение коснется только 10% покупателей.

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов. Утверждения о том, что это „массовый штраф“, являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов», — отметили в Wildberries.

Кроме клиентов, которые делают возвраты слишком часто, платить при отказе придется и новым пользователям сервиса. Это сделали, чтобы защитить продавцов от недобросовестных конкурентов. «Предупреждение о платном возврате появляется у пользователей в корзине еще до покупки. При этом сумма, которую придется отдать за доставку в случае возврата, может меняться в зависимости от региона», — пояснили в Wildberries.

«Все действия организации направлены на уменьшение комиссии на товары, что позволит сделать их еще дешевле и доступнее для покупателей, а также сохранить бесплатную доставку и расширить долю продаж с постоплатой», — резюмировали в Wildberries. Агентство писало, что компания с 2020 года тестирует разные модели доставки. Для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой покупок применяется тариф оплаты обратной логистики.