Фонд жены челябинского губернатора будет искать зубы акулы

12 августа 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Экспедиция попытается найти зубы акулы, жившей на территории нынешней Челябинской области более 50 млн лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Фонд 2020», руководителем которого является жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, 14 августа отправится на поиски зубов акулы. О наборе экспедиции объявили в пресс-службе фонда. «Около 56 млн лет назад на территории Челябинской области был древний океан. Команда „Фонда 2020“ отправится на отвалы Коркинского угольного разреза за доказательствами и артефактами. Основная задача — найти зубы акулы, которая проживала на территории нынешней Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. Там отметили, что экспедиция продлится пять часов. В Коркинском разрезе исследователи смогут найти отпечатки древних растений, кусочки окаменелого дерева. Возраст же акульих зубов, за которыми будет вестись охота, составляет 48—56 миллионов лет, что соответствует периоду эоцена.

«Фонд 2020», руководителем которого является жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, 14 августа отправится на поиски зубов акулы. О наборе экспедиции объявили в пресс-службе фонда. «Около 56 млн лет назад на территории Челябинской области был древний океан. Команда „Фонда 2020“ отправится на отвалы Коркинского угольного разреза за доказательствами и артефактами. Основная задача — найти зубы акулы, которая проживала на территории нынешней Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. Там отметили, что экспедиция продлится пять часов. В Коркинском разрезе исследователи смогут найти отпечатки древних растений, кусочки окаменелого дерева. Возраст же акульих зубов, за которыми будет вестись охота, составляет 48—56 миллионов лет, что соответствует периоду эоцена.