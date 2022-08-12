12 августа 2022

ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян из-за дискриминации

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медики, врачи
ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян, чьи названия сочли дискриминационными Фото:
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Оспа обезьян

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали названия для двух вариантов вируса оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

«Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) „клада один“, а бывшая западноафриканская, клада — „клада два“. Кроме того, было решено, что клада два состоит из двух подвидов», — говорится в документе, передает ТАСС.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация будет переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время, так как того потребовали ученые, передает МК. Эксперты аргументировали это тем, что нужно найти название, которое бы не выделяло страны Африки. Также в июле комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан попросил ВОЗ переименовать оспу обезьян. По его словам, это нужно для того, чтобы не травмировать темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали названия для двух вариантов вируса оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ. «Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) „клада один“, а бывшая западноафриканская, клада — „клада два“. Кроме того, было решено, что клада два состоит из двух подвидов», — говорится в документе, передает ТАСС. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация будет переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время, так как того потребовали ученые, передает МК. Эксперты аргументировали это тем, что нужно найти название, которое бы не выделяло страны Африки. Также в июле комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан попросил ВОЗ переименовать оспу обезьян. По его словам, это нужно для того, чтобы не травмировать темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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