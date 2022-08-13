В Минздраве рассказали об эффективности вакцин к мутациям COVID

13 августа 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Ученые исследуют эффективность ранее созданных вакцин от новых штаммов COVID-19, сообщил Вадим Меркулов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Снижение эффективности вакцин от новых штаммов коронавируса не доказано. Об этом заявил заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Вадим Меркулов. «Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объеме не доказано. В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности ранее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2. Параллельно с оценкой эффективности ранее разработанных вакцин проводится оценка эффективности вновь разрабатываемых вакцин к новым штаммам и генетическим вариантам SARS-CoV-2», — передает ТАСС слова Меркулова. Как отметил главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников, вакцинация необходима, чтобы уменьшить последствия заражения COVID-19. «После тяжелого течения коронавируса, у пациентов значительно возрастают риски острого инфаркта и инсультов. Корейцы отследили почти 300 тысяч переболевших и продемонстрировали, что у вакцинированных от COVID-19 частота острых инфарктов и инсультов была значительно ниже, чем у невакцинированных», — написал Мясников в своем telegram-канале. Ранее в России выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19 «Дельтакрон». Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что новый штамм может оказаться опаснее «Омикрона». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снижение эффективности вакцин от новых штаммов коронавируса не доказано. Об этом заявил заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Вадим Меркулов. «Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объеме не доказано. В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности ранее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2. Параллельно с оценкой эффективности ранее разработанных вакцин проводится оценка эффективности вновь разрабатываемых вакцин к новым штаммам и генетическим вариантам SARS-CoV-2», — передает ТАСС слова Меркулова. Как отметил главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников, вакцинация необходима, чтобы уменьшить последствия заражения COVID-19. «После тяжелого течения коронавируса, у пациентов значительно возрастают риски острого инфаркта и инсультов. Корейцы отследили почти 300 тысяч переболевших и продемонстрировали, что у вакцинированных от COVID-19 частота острых инфарктов и инсультов была значительно ниже, чем у невакцинированных», — написал Мясников в своем telegram-канале. Ранее в России выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19 «Дельтакрон». Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что новый штамм может оказаться опаснее «Омикрона».