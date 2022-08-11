Доктор наук назвал главную опасность «Дельтакрона»

11 августа 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

«Дельтакрон» может оказаться опаснее «Омикрона», отметил Сергей Токарев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 «Русский вариант» COVID-19 «Дельтакрон» может оказаться опаснее штамма «Омикрон». Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Имеющиеся образцы „Дельтакрона“ похожи на многократный рекомбинант: голова и хвост от штамма „Дельта“, середина от подлиний „Омикрона“ BA.2 и BA.1. У ученых такое сочетание вызывает опасения. Так как вариант, включающий генетический материал от „Дельты“ может оказаться опаснее „Омикрона“», — объяснил Сергей Токарев. При этом доктор наук отметил, что причин для паники пока нет. «Пока нет информации о способности отечественного „Дельтакрона“ ускользать от иммунного ответа вакцинированных и переболевших, в том числе новыми вариантами „Омикрона“. Пока нельзя сказать, что „русский вариант“ может обладать большим потенциалом распространения, чем BA.4/5, или большей патогенностью. И пока неизвестно, насколько он чувствителен к противовирусным средствам, например, таким, как „Паксловид“ или „Молнупиравир“, а также препаратам на основе моноклональных антител. Поэтому паниковать пока совершенно преждевременно», — подчеркнул Токарев. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что в Москве и Санкт-Петербурге были выявлены случаи заражения вариантом коронавируса «Дельтакрон», который является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Заболевание у пациентов проходило в легкой форме.

«Русский вариант» COVID-19 «Дельтакрон» может оказаться опаснее штамма «Омикрон». Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Имеющиеся образцы „Дельтакрона“ похожи на многократный рекомбинант: голова и хвост от штамма „Дельта“, середина от подлиний „Омикрона“ BA.2 и BA.1. У ученых такое сочетание вызывает опасения. Так как вариант, включающий генетический материал от „Дельты“ может оказаться опаснее „Омикрона“», — объяснил Сергей Токарев. При этом доктор наук отметил, что причин для паники пока нет. «Пока нет информации о способности отечественного „Дельтакрона“ ускользать от иммунного ответа вакцинированных и переболевших, в том числе новыми вариантами „Омикрона“. Пока нельзя сказать, что „русский вариант“ может обладать большим потенциалом распространения, чем BA.4/5, или большей патогенностью. И пока неизвестно, насколько он чувствителен к противовирусным средствам, например, таким, как „Паксловид“ или „Молнупиравир“, а также препаратам на основе моноклональных антител. Поэтому паниковать пока совершенно преждевременно», — подчеркнул Токарев. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что в Москве и Санкт-Петербурге были выявлены случаи заражения вариантом коронавируса «Дельтакрон», который является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Заболевание у пациентов проходило в легкой форме.