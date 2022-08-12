Полиция раскрыла подробности ограблений микробанков в Челябинске

Злоумышленник задержан по горячим следам Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Полиция Челябинска раскрыла подробности оперативного раскрытия преступления, совершенного 23-летним жителем города Еманжелинска. Он заранее спланировал два ограбления микрофинансовых организаций в Челябинске. За сутки после нападения злоумышленник успел потратить лишь около 10 тысяч рублей.

«Вчера днем в Отдел полиции „Курчатовский“ УМВД России по г. Челябинску поступили сообщения от сотрудниц двух микрофинансовых организаций, расположенных по улицам Молодогвардейцев и Комсомольскому проспекту. Испуганные женщины сообщили, что на них совершены разбойные нападения. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил из касс денежные средства в сумме свыше 80 000 рублей, после чего скрылся», — уточнили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В ведомстве добавили, что преступление удалось раскрыть по горячим следам: оперативники установили приметы подозреваемого и просмотрели камеры видеонаблюдения, получив информацию о возможной траектории движения преступника. Он был обнаружен спустя сутки на съемной квартире в Еманжелинске.

«Сегодня при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан оперативниками УМВД России по г. Челябинску при силовой поддержке сотрудников спецподразделения „Гром“ ГУ МВД России по Челябинской области в городе Еманжелинске на съемной квартире. Задержанный, не работающий, ранее судимый житель Еманжелинска, 1999 года рождения, пояснил, что приезжал в Челябинск именно с целью совершения разбойных нападений. В ходе обыска у фигуранта изъяты нож и похищенные денежные средства в сумме более 70 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Челябинске задержан подозреваемый, который в шортах, маске и с ножом напал на две микрофинансовые организации. Свою вину мужчина признал.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.