В Челябинске мужчина в шортах, вооруженный ножом, совершил два дерзких ограбления микрофинансовых организаций. Подозреваемый задержан, деньги изъяты, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
«Житель Еманжелинска, 1999 года рождения, угрожая ножом, похитил из касс денежные средства в сумме свыше 80 тысяч рублей, после чего скрылся. В отношении задержанного в Отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На кадрах видео мужчина в маске и шортах потребовал у представительницы микрофинансовой организации деньги, после чего спрятал их за пазуху. Нож он поместил в рукав, а двери открыл локтем, чтобы не оставлять отпечатки пальцев.
По данным полиции, санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанный свою вину признал и раскаивается в содеянном.
Полиция Челябинска задержала подозреваемого в разбойном нападении
Пресс-служба УМВД по Челябинской области
Украденные деньги оперативники искали по всей квартире
В Челябинске мужчина в шортах, вооруженный ножом, совершил два дерзких ограбления микрофинансовых организаций. Подозреваемый задержан, деньги изъяты, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Житель Еманжелинска, 1999 года рождения, угрожая ножом, похитил из касс денежные средства в сумме свыше 80 тысяч рублей, после чего скрылся. В отношении задержанного в Отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», — уточнили в пресс-службе ведомства. На кадрах видео мужчина в маске и шортах потребовал у представительницы микрофинансовой организации деньги, после чего спрятал их за пазуху. Нож он поместил в рукав, а двери открыл локтем, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. По данным полиции, санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанный свою вину признал и раскаивается в содеянном.