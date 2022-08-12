12 августа 2022

Челябинец в шортах с ножом ограбил два микробанка. Фото, видео

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Город. Пермь, микрокредитование, займы, микрофинансовая организация, рост финанс
Преступник был в маске и постарался не оставить отпечатки пальцев Фото:

В Челябинске мужчина в шортах, вооруженный ножом, совершил два дерзких ограбления микрофинансовых организаций. Подозреваемый задержан, деньги изъяты, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Житель Еманжелинска, 1999 года рождения, угрожая ножом, похитил из касс денежные средства в сумме свыше 80 тысяч рублей, после чего скрылся. В отношении задержанного в Отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видео мужчина в маске и шортах потребовал у представительницы микрофинансовой организации деньги, после чего спрятал их за пазуху. Нож он поместил в рукав, а двери открыл локтем, чтобы не оставлять отпечатки пальцев.

По данным полиции, санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанный свою вину признал и раскаивается в содеянном.

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В Челябинске мужчина в шортах, вооруженный ножом, совершил два дерзких ограбления микрофинансовых организаций. Подозреваемый задержан, деньги изъяты, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Житель Еманжелинска, 1999 года рождения, угрожая ножом, похитил из касс денежные средства в сумме свыше 80 тысяч рублей, после чего скрылся. В отношении задержанного в Отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», — уточнили в пресс-службе ведомства. На кадрах видео мужчина в маске и шортах потребовал у представительницы микрофинансовой организации деньги, после чего спрятал их за пазуху. Нож он поместил в рукав, а двери открыл локтем, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. По данным полиции, санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанный свою вину признал и раскаивается в содеянном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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