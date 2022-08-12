Челябинец в шортах с ножом ограбил два микробанка. Фото, видео

13 августа 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Преступник был в маске и постарался не оставить отпечатки пальцев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Челябинске мужчина в шортах, вооруженный ножом, совершил два дерзких ограбления микрофинансовых организаций. Подозреваемый задержан, деньги изъяты, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Житель Еманжелинска, 1999 года рождения, угрожая ножом, похитил из касс денежные средства в сумме свыше 80 тысяч рублей, после чего скрылся. В отношении задержанного в Отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», — уточнили в пресс-службе ведомства. На кадрах видео мужчина в маске и шортах потребовал у представительницы микрофинансовой организации деньги, после чего спрятал их за пазуху. Нож он поместил в рукав, а двери открыл локтем, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. По данным полиции, санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанный свою вину признал и раскаивается в содеянном. Полиция Челябинска задержала подозреваемого в разбойном нападении Пресс-служба УМВД по Челябинской области Украденные деньги оперативники искали по всей квартире Пресс-служба УМВД по Челябинской области

В Челябинске мужчина в шортах, вооруженный ножом, совершил два дерзких ограбления микрофинансовых организаций. Подозреваемый задержан, деньги изъяты, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Житель Еманжелинска, 1999 года рождения, угрожая ножом, похитил из касс денежные средства в сумме свыше 80 тысяч рублей, после чего скрылся. В отношении задержанного в Отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», — уточнили в пресс-службе ведомства. На кадрах видео мужчина в маске и шортах потребовал у представительницы микрофинансовой организации деньги, после чего спрятал их за пазуху. Нож он поместил в рукав, а двери открыл локтем, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. По данным полиции, санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанный свою вину признал и раскаивается в содеянном.