Захарова обвинила власти Черногории в нелогичности

13 августа 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Мария Захарова объяснила действия Черногории отсутствием логики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Высылка российского дипломата из Черногории — нелогичный и беспричинный шаг. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что со стороны России могут быть ответные меры. «12 августа МИД Черногории объявил persona non grata дипломатического сотрудника посольства России в Подгорице. Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики», — ее мнение приводится на официальном сайте ведомства. По ее словам, причиной такого поступка служит нежелание и неспособность официальных лиц государства «отойти от политики машинального следования разрушительной линии — в ущерб безопасности, сотрудничеству и интересам страны». Она добавила, что со стороны России могут быть ответные меры. Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата 12 августа этого года. В качестве причины приводится девятая статья Венской конвенции. В свою очередь, в самой статье говорится о том, что государство пребывания может в любое время заявить любого дипломата другой страны persona non grata — без объяснения причин. Посол России в Подгорице Владислав Масленников уже сделал заявление, что власти Черногории так и не объяснили, зачем выслали из страны русского дипломата, передает «Царьград».

Высылка российского дипломата из Черногории — нелогичный и беспричинный шаг. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что со стороны России могут быть ответные меры. «12 августа МИД Черногории объявил persona non grata дипломатического сотрудника посольства России в Подгорице. Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики», — ее мнение приводится на официальном сайте ведомства. По ее словам, причиной такого поступка служит нежелание и неспособность официальных лиц государства «отойти от политики машинального следования разрушительной линии — в ущерб безопасности, сотрудничеству и интересам страны». Она добавила, что со стороны России могут быть ответные меры. Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата 12 августа этого года. В качестве причины приводится девятая статья Венской конвенции. В свою очередь, в самой статье говорится о том, что государство пребывания может в любое время заявить любого дипломата другой страны persona non grata — без объяснения причин. Посол России в Подгорице Владислав Масленников уже сделал заявление, что власти Черногории так и не объяснили, зачем выслали из страны русского дипломата, передает «Царьград».