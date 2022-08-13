WP: НАТО требует усилить вооружение на границе с Россией

Страны восточного фланга НАТО требуют от США ускорения поставок вооружения «для сдерживания России» в будущем. Статью об этом опубликовала газета The Washington Post.
«[Реактивные системы залпового огня] HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения <…> боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России. <…> Таким образом, единственным решением является быстрое наращивание производственных мощностей и обеспечение того, чтобы политика и политическое финансирование поддерживали это», — заявил в интервью изданию канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.
По данным газеты, официальные лица Польши также призывают США ускорить поставки вооружения. «Польша ожидает ракетные батареи Patriot, HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams, согласно многолетнему графику», — говорится в статье.
Кроме того, страны восточного фланга альянса солидарны с США, расценивая Россию как экзистенциальную угрозу. «Члены НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, довольны, по их словам, тем, что Соединенные Штаты вместе с финансовыми центрами Европы придерживаются мнения, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада», — пишут авторы.
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