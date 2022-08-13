Волонтеры из ХМАО накормили более 10 тысяч жителей ЛНР

Волонтеры обеспечивают местных жителей питанием и медикаментами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО обеспечили питанием более 10 тысяч жителей Лисичанска (ЛНР). ОБ этом председатель гумкорпуса Югры Эдуард Логинов рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Семь дней работы гуммиссии в Лисичанске: более 10 тысяч человек обеспечены горячим питаем, оказываем медицинскую консультацию и при наличии обеспечиваем медикаментами до 100 человек ежедневно; налажены связи и взаимодействие с местной администрацией. Установлена полевая кухня на храме и ежедневно наша команда готовит горячую еду для близживущего населения», — поделился Логинов.

Председатель гумкорпуса также рассказал, что в Лисичанске нет света и газа, а вода только привозная. В помощи волонтеров нуждаются инвалиды и пожилые жители города.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО начнут гуманитарную миссию в Северодонецке (ЛНР). По словам председателя гуманитарного корпуса Югры Эдуарда Логинова, часть домов в этом городе все еще заминирована.

О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями стали освобождение территорий ДНР и ЛНР и спасение мирных жителей от геноцида со стороны киевского режима.