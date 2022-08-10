Добровольцы из ХМАО едут в заминированный город ЛНР

Волонтеры гумкорпуса из ХМАО начнут раздавать еду в Северодонецке Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО начнут гуманитарную миссию в Северодонецке (ЛНР). По словам председателя гуманитарного корпуса Югры Эдуарда Логинова, часть домов в этом городе все еще заминирована. Об этом URA.RU рассказал сам Логинов.

«Сейчас основной фронт работы — это горячее питание для жителей Лисичанска. Буквально на днях начнем кормить жителей Северодонецка. Сейчас в Северодонецке не уцелело ни одного высотного здания, там нет воды, света, газа, а многие здания еще заминированы», — сказал Логинов.

Он добавил, что на данный момент гумкорпусу не хватает полевых кухонь, чтобы охватить все необходимые точки в городах. «Сейчас мы делаем акцент на частный сектор и окраины городов, так как гуманитарная помощь из России только начала поступать, она пока доходит только до центра», — заключил Логинов.

Ранее URA.RU писало, что добровольцы из ХМАО покинули Мариуполь и направились в город Луганской народной республики. Тогда волонтеры гумкорпуса обустроили лагерь в Лисичанске и начали раздавать еду нуждающимся жителям. В прошлом месяце подразделение спецназа «Ахмат» и корпус народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино, который примыкает к Северодонецку. После этого там началась зачистка от мин и растяжек.

После участившихся обстрелов Донбасса со стороны украинских военных и националистов Россия была вынуждена начать специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают население ДНР и ЛНР от зверств ВСУ и нацбатов.