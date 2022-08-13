Пьяный полицейский в Сургуте устроил стрельбу на парковке

14 августа 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

По данному факту в полиции будет проведена служебная проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник убойного отдела УМВД России по г. Сургуту Антон Мерлаков, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам. «Конфликт произошел из-за ДТП во дворе. Полицейский в состоянии алкогольного опьянения при парковке задел машину. При выяснении отношений с владельцем поврежденного автомобиля Мерлаков произвел ряд выстрелов», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что конфликт произошел из-за аварии. «Одним из участников оказался сотрудник УМВД России по г. Сургуту. От медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении него был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщили в ведомстве. По данному факту в полиции будет проведена служебная проверка. «По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители устроили стрельбу в воздух на свадьбе. Очевидцы сняли инцидент на видео.

В Сургуте (ХМАО) во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник убойного отдела УМВД России по г. Сургуту Антон Мерлаков, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам. «Конфликт произошел из-за ДТП во дворе. Полицейский в состоянии алкогольного опьянения при парковке задел машину. При выяснении отношений с владельцем поврежденного автомобиля Мерлаков произвел ряд выстрелов», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что конфликт произошел из-за аварии. «Одним из участников оказался сотрудник УМВД России по г. Сургуту. От медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении него был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщили в ведомстве. По данному факту в полиции будет проведена служебная проверка. «По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители устроили стрельбу в воздух на свадьбе. Очевидцы сняли инцидент на видео.