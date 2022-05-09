Выстрелы раздались в жилом районе
В Нижневартовске (ХМАО) жители устроили стрельбу в воздух на свадьбе. Видео снято в жилом районе, сообщает telegram-канал «Юграч».
«Праздник праздником, а свадьбу без стрельбы, похоже, уже сложно назвать свадьбой. Несколько человек было задержано полицией», — отмечается в сообщении.
Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ХМАО не удалось. В ведомство направлен запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что трое уроженцев Кавказа устроили стрельбу в воздух на свадьбе у ресторана в Лянторе. Они утверждают, что так пытались выразить радость.
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