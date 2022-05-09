09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

В ХМАО жители устроили стрельбу на свадьбе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие военно-патриотического клуба
Выстрелы раздались в жилом районе Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) жители устроили стрельбу в воздух на свадьбе. Видео снято в жилом районе, сообщает telegram-канал «Юграч».

«Праздник праздником, а свадьбу без стрельбы, похоже, уже сложно назвать свадьбой. Несколько человек было задержано полицией», — отмечается в сообщении.

Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ХМАО не удалось. В ведомство направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что трое уроженцев Кавказа устроили стрельбу в воздух на свадьбе у ресторана в Лянторе. Они утверждают, что так пытались выразить радость.

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В Нижневартовске (ХМАО) жители устроили стрельбу в воздух на свадьбе. Видео снято в жилом районе, сообщает telegram-канал «Юграч». «Праздник праздником, а свадьбу без стрельбы, похоже, уже сложно назвать свадьбой. Несколько человек было задержано полицией», — отмечается в сообщении. Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ХМАО не удалось. В ведомство направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что трое уроженцев Кавказа устроили стрельбу в воздух на свадьбе у ресторана в Лянторе. Они утверждают, что так пытались выразить радость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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