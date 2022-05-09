В ХМАО жители устроили стрельбу на свадьбе. Видео

10 мая 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Выстрелы раздались в жилом районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жители устроили стрельбу в воздух на свадьбе. Видео снято в жилом районе, сообщает telegram-канал «Юграч». «Праздник праздником, а свадьбу без стрельбы, похоже, уже сложно назвать свадьбой. Несколько человек было задержано полицией», — отмечается в сообщении. Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ХМАО не удалось. В ведомство направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что трое уроженцев Кавказа устроили стрельбу в воздух на свадьбе у ресторана в Лянторе. Они утверждают, что так пытались выразить радость. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске (ХМАО) жители устроили стрельбу в воздух на свадьбе. Видео снято в жилом районе, сообщает telegram-канал «Юграч». «Праздник праздником, а свадьбу без стрельбы, похоже, уже сложно назвать свадьбой. Несколько человек было задержано полицией», — отмечается в сообщении. Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ХМАО не удалось. В ведомство направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что трое уроженцев Кавказа устроили стрельбу в воздух на свадьбе у ресторана в Лянторе. Они утверждают, что так пытались выразить радость.