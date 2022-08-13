13 августа 2022

В СК определили причину смерти свердловчанки, найденной на улице

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи опровергли информацию очевидцев, утверждающих, что на ЖБИ расстреляли девушку Фото:

Сотрудники следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга вместе с ГУ МВД по Свердловской области опровергли информацию о расстреле девушки в микрорайоне ЖБИ, сообщил URA.RU старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. О том, что девушку расстреляли, сообщали очевидцы.

«Согласно полученным данным, признаков того, что смерть девушки носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется», — рассказал господин Шульга. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что личность погибшей уже установлена. «Личность умершей полицейскими уже установлена. Это местная жительница, 2001 года рождения. Признаков огнестрельных ранений у девушки нет», — пояснил Валерий Горелых.

Труп девушки нашли 14 августа в микрорайоне ЖБИ. По словам очевидцев, девушку расстреляли около жилого комплекса «Олимп». На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь.

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Сотрудники следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга вместе с ГУ МВД по Свердловской области опровергли информацию о расстреле девушки в микрорайоне ЖБИ, сообщил URA.RU старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. О том, что девушку расстреляли, сообщали очевидцы. «Согласно полученным данным, признаков того, что смерть девушки носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется», — рассказал господин Шульга. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что личность погибшей уже установлена. «Личность умершей полицейскими уже установлена. Это местная жительница, 2001 года рождения. Признаков огнестрельных ранений у девушки нет», — пояснил Валерий Горелых. Труп девушки нашли 14 августа в микрорайоне ЖБИ. По словам очевидцев, девушку расстреляли около жилого комплекса «Олимп». На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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