В СК определили причину смерти свердловчанки, найденной на улице

Следователи опровергли информацию очевидцев, утверждающих, что на ЖБИ расстреляли девушку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга вместе с ГУ МВД по Свердловской области опровергли информацию о расстреле девушки в микрорайоне ЖБИ, сообщил URA.RU старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. О том, что девушку расстреляли, сообщали очевидцы.

«Согласно полученным данным, признаков того, что смерть девушки носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется», — рассказал господин Шульга. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что личность погибшей уже установлена. «Личность умершей полицейскими уже установлена. Это местная жительница, 2001 года рождения. Признаков огнестрельных ранений у девушки нет», — пояснил Валерий Горелых.

Труп девушки нашли 14 августа в микрорайоне ЖБИ. По словам очевидцев, девушку расстреляли около жилого комплекса «Олимп». На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь.