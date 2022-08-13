13 августа 2022

В Екатеринбурге на улице нашли труп девушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте уже работают сотрудники скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге на ЖБИ около ЖК «Олимп» нашли труп девушки. Очевидцы сообщают, что девушку застрелили.

«У нас под окном застрелили девушку. Я услышала крики и через секунды громкий хлопок. Приехала полиция, тело так и лежит», — пишет Е1 со ссылкой на очевидцев. На место приехала скорая.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге на ЖБИ около ЖК «Олимп» нашли труп девушки. Очевидцы сообщают, что девушку застрелили. «У нас под окном застрелили девушку. Я услышала крики и через секунды громкий хлопок. Приехала полиция, тело так и лежит», — пишет Е1 со ссылкой на очевидцев. На место приехала скорая. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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