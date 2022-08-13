На месте уже работают сотрудники скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на ЖБИ около ЖК «Олимп» нашли труп девушки. Очевидцы сообщают, что девушку застрелили.

«У нас под окном застрелили девушку. Я услышала крики и через секунды громкий хлопок. Приехала полиция, тело так и лежит», — пишет Е1 со ссылкой на очевидцев. На место приехала скорая.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Фото: издание «Е1»