Украинский посол попросил оплатить его дочери обучение в Лондоне

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Украинский посол собирает деньги на первый год обучения дочери Фото:

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко попросил своих подписчиков в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) помочь собрать средства на обучение его дочери Ярославы Мирошниченко в колледже Лондона. Им требуется 30 тысяч фунтов стерлингов.

«После нескольких месяцев, проведенных с нами в Канберре, она отправилась в Лондон, где начнет обучение в Университетском колледже [University College London, UCL]. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и помогите собрать средства на ее первый год в Лондоне», — написал Мирошниченко в Facebook.

Он опубликовал ссылку на сайт JustGiving, где проходит сбор средств. Там сообщается, что дочери посла нужно 30 тысяч фунтов стерлингов (36,4 тысячи долларов). Пока собрано только 11% от этой суммы, откликнулись всего 14 человек. Ярослава Мирошниченко планирует учиться на курсе по химии и менеджменту, сообщает «Царьград».

На информацию о сборе средств отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Попрошайничество и бродяжничество — основа нынешней „дипломатии“ киевского режима. Так и страну разбазарили», — высказалась Захарова в своем telegram-канале.

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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко попросил своих подписчиков в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) помочь собрать средства на обучение его дочери Ярославы Мирошниченко в колледже Лондона. Им требуется 30 тысяч фунтов стерлингов. «После нескольких месяцев, проведенных с нами в Канберре, она отправилась в Лондон, где начнет обучение в Университетском колледже [University College London, UCL]. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и помогите собрать средства на ее первый год в Лондоне», — написал Мирошниченко в Facebook. Он опубликовал ссылку на сайт JustGiving, где проходит сбор средств. Там сообщается, что дочери посла нужно 30 тысяч фунтов стерлингов (36,4 тысячи долларов). Пока собрано только 11% от этой суммы, откликнулись всего 14 человек. Ярослава Мирошниченко планирует учиться на курсе по химии и менеджменту, сообщает «Царьград». На информацию о сборе средств отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Попрошайничество и бродяжничество — основа нынешней „дипломатии“ киевского режима. Так и страну разбазарили», — высказалась Захарова в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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