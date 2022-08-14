Украинский посол попросил оплатить его дочери обучение в Лондоне

Украинский посол собирает деньги на первый год обучения дочери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко попросил своих подписчиков в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) помочь собрать средства на обучение его дочери Ярославы Мирошниченко в колледже Лондона. Им требуется 30 тысяч фунтов стерлингов.

«После нескольких месяцев, проведенных с нами в Канберре, она отправилась в Лондон, где начнет обучение в Университетском колледже [University College London, UCL]. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и помогите собрать средства на ее первый год в Лондоне», — написал Мирошниченко в Facebook.

Он опубликовал ссылку на сайт JustGiving, где проходит сбор средств. Там сообщается, что дочери посла нужно 30 тысяч фунтов стерлингов (36,4 тысячи долларов). Пока собрано только 11% от этой суммы, откликнулись всего 14 человек. Ярослава Мирошниченко планирует учиться на курсе по химии и менеджменту, сообщает «Царьград».

На информацию о сборе средств отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Попрошайничество и бродяжничество — основа нынешней „дипломатии“ киевского режима. Так и страну разбазарили», — высказалась Захарова в своем telegram-канале.