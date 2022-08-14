В Пермском крае силовики начали спецоперацию

15 августа 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Операция направлена на выявление и уничтожение наркотиков растительного происхождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ГУ МВД России по Пермскому краю приступили ко второму этапу межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Цель — выявить, пресечь и раскрыть правонарушения в сфере оборота наркотиков растительного происхождения. Также силовики будут выявлять незаконные посевы и скопления дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. «Стражи порядка проверят места возможного произрастания наркосодержащих растений, а также адреса, по которым зафиксированы факты употребления запрещенных веществ. Сотрудники полиции проведут беседы с населением о необходимости уничтожения на территории частных земельных участков очагов произрастания наркосодержащих растений. И расскажут гражданам об уголовной и административной ответственности, наступающей за их культивирование», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Сроки проведения спецоперации — с 15 по 24 августа. Всю информацию о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по телефону 02 (102). Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми силовики, чиновники и спасатели проводят рейды по безопасности у воды. Цель — выявить детей, которые оставлены без присмотра взрослых.

В ГУ МВД России по Пермскому краю приступили ко второму этапу межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Цель — выявить, пресечь и раскрыть правонарушения в сфере оборота наркотиков растительного происхождения. Также силовики будут выявлять незаконные посевы и скопления дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. «Стражи порядка проверят места возможного произрастания наркосодержащих растений, а также адреса, по которым зафиксированы факты употребления запрещенных веществ. Сотрудники полиции проведут беседы с населением о необходимости уничтожения на территории частных земельных участков очагов произрастания наркосодержащих растений. И расскажут гражданам об уголовной и административной ответственности, наступающей за их культивирование», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Сроки проведения спецоперации — с 15 по 24 августа. Всю информацию о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по телефону 02 (102). Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми силовики, чиновники и спасатели проводят рейды по безопасности у воды. Цель — выявить детей, которые оставлены без присмотра взрослых.