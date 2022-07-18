В Перми силовики, чиновники и спасатели отправились на пляжи

На пермских пляжах проводятся профилактические рейды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пермских пляжах начали проводить рейды по безопасности у воды. В них участвуют сотрудники полиции, представители районных администраций и спасательных служб. Цель — выявить детей, которые оставлены без присмотра взрослых.

«Задача проверок — проинформировать родителей или законных представителей о необходимости следить за своими детьми, не отпускать их одних в воду, не выпускать из поля зрения. Проверяющие проводили профилактические беседы и вручали тематические памятки в разных районах города», — сообщается на сайте администрации Перми.

В мэрии также информируют, что в Перми для горожан доступны 4 организованных места для отдыха у воды. Это пляжи на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС», а также на левобережье залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды. На этих пляжах соблюдены меры безопасности и дежурят спасатели.

Ранее URA.RU сообщало о том, какие пляжи в Пермском крае не рекомендует посещать Роспотребнадзор. Специалисты надзорного ведомства насчитали в регионе 11 мест, опасных для отдыха у воды.