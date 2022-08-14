Мужчина напал на пермячку с ножом у нее дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В отдел полиции Индустриального района Перми обратилась 45-летняя пермячка с заявлением, что ее новый знакомый, которого она привела к себе в гости, напал на нее и ограбил. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Женщина сообщила в полиции, что у себя в квартире находилась с мужчиной, с которым познакомилась ночью в кафе. Во время встречи мужчина повалил пермячку на пол, схватил за руки и нанес один удар кулаком в область лица. Угрожая убийством, он приставил к горлу потерпевшей нож и сорвал с нее драгоценности», — сообщили в ведомстве.

После этого мужчина забрал телефон новой знакомой и 800 рублей из кошелька и ушел. Сумма ущерба составила более 125 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили, что к преступлению может быть причастен житель Сивинского района Пермского края. Полицейские задержали 33-ленего подозреваемого спустя несколько часов после произошедшего. Буквально месяц назад он освободился из колонии, на его счету — кражи, грабежи, разбои, изнасилование.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления «Разбой». Виновному может грозить до десяти лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу на период предварительного следствия. В полиции сообщили, что есть вероятность того, что этот мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений. Потерпевших просят обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший зэк обокрал пермячку после общения на сайте знакомств. При встрече он напал на свою знакомую с ножом и заставил ее отдать все золото.

Пострадавших от действий данного человека просят обратиться в ближайший отдел полиции