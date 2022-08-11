Бывший зэк обокрал пермячку после общения на сайте знакомств

12 августа 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Мужчина обокрал пермячку после того, как они познакомились на сайте знакомств Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми задержали мужчину, который напал на свою знакомую с ножом и заставил ее отдать все золото. Женщина познакомилась с ним на сайте знакомств. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Установлено, что потерпевшая познакомилась с 40-летним пермяком на сайте знакомств. Они общались в мессенджерах, а 7 августа встретились и пошли гулять. В лесу недалеко от улицы Докучаева мужчина достал нож и, угрожая своей пассии, потребовал отдать ему все золотые украшения, которые были на ней надеты. Ущерб оценен в 150 тысяч рублей», — сообщили в полиции. Забрав у женщины две цепочки, кольцо с камнем, серьги и золотой крест, пермяк сбежал с места преступления. Задержать его удалось 11 августа, он прятался в Пермском районе. Выяснилось, что мужчина вышел из тюрьмы 2 августа, ранее его судили за тяжкие преступления. В общей сложности он провел за решеткой более 20 лет. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В Перми задержали мужчину, который напал на свою знакомую с ножом и заставил ее отдать все золото. Женщина познакомилась с ним на сайте знакомств. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Установлено, что потерпевшая познакомилась с 40-летним пермяком на сайте знакомств. Они общались в мессенджерах, а 7 августа встретились и пошли гулять. В лесу недалеко от улицы Докучаева мужчина достал нож и, угрожая своей пассии, потребовал отдать ему все золотые украшения, которые были на ней надеты. Ущерб оценен в 150 тысяч рублей», — сообщили в полиции. Забрав у женщины две цепочки, кольцо с камнем, серьги и золотой крест, пермяк сбежал с места преступления. Задержать его удалось 11 августа, он прятался в Пермском районе. Выяснилось, что мужчина вышел из тюрьмы 2 августа, ранее его судили за тяжкие преступления. В общей сложности он провел за решеткой более 20 лет. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».