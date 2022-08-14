На миасском заводе протестировали беспилотные грузовики

Автозавод «Урал» сегодня представил в Москве прототип беспилотной машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область) отработали технологию дистанционного управления грузовиком «Урал Next». Как сообщили в научно-исследовательском институте «Сигнал», управлять машиной сможет водитель фуры без дополнительной подготовки.

«Мы отрабатывали технологии дистанционного управления двухосным грузовиком „Урал Next“. Рабочее место для дистанционного управления этим грузовиком ничем не отличалось от кабины обычного водителя, то есть человеку, который водит фуру, не нужно было никакой дополнительной переподготовки, чтобы стать „оператором беспилотника“», — РИА Новости привело слова гендиректора института Владимира Пименова.

По данным, которые URA.RU сообщили в пресс-службе автозавода «Урал», на открывшемся 15 августа в Москве международном военно-техническом форуме «Армия» представлен прототип беспилотного автомобиля, созданного на шасси «Урал-432067-73» с колеcной формулой 4×4. Автомобиль оснащен рядным, четырехтактным двигателем мощностью 240 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, пневматической, оснащенной ABS, тормозной системой. Цельнометаллическая бортовая площадка позволяет перевозить грузы массой до пяти тонн.

Беспилотник может развивать скорость до 80 км/ч, преодолевать различные препятствия, включая брод глубиной 70 см, запас хода составляет 800 км. Уникальность данного транспортного средства заключается в возможности отработки различных технических решений, программного обеспечения, технологий дистанционного и автономного управления с использованием машинного зрения. Управление автомобилем возможно как дистанционно, так и в автономном режиме.