Делегация из ХМАО отправилась в Белоруссию

В Белоруссии будут решаться вопросы импортозамещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Делегация политиков, бизнесменов и общественников из ХМАО летит в Белоруссию. Во главе делегатов вице-губернатор Роман Генкель и директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова. Об этом URA.RU сообщила сама Шумакова.

«В программе встреча с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Также будет встреча в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь с председателем постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаилом Русым», — сообщила корреспонденту URA.RU чиновница.

Также у делегатов запланированы встречи в Минэнерго, а также им предстоит решить ряд вопросов с торговым представителем России в Республике Беларусь Юрием Золотаревым. Планируется, что стороны подпишут ряд важных соглашений о сотрудничестве, а также увидят презентацию международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах».



Ранее URA.RU сообщало, что с площадки форума «Утро», в Ханты-Мансийске, стартовала медиа-экспедиция на ретро-автомобилях «Победа в наших сердцах». Она выехала в Беларусь 6 августа на раритетных автомобилях ГАЗ-20 «Победа».