С площадки форума «Утро» в Ханты-Мансийске стартовала медиа-экспедиция на ретро-автомобилях «Победа в наших сердцах». Участники отправились в Беларусь, сообщили в официальном telegram-канале форума.
«Смуглянка», «Катюша», «Брест», «Морячка», «Мурманск», «Легенда», «Маэстро» — легендарные автомобили ГАЗ М-20 «Победа», которым предстоит за 25 дней преодолеть более 10 000 километров. На территории РФ экспедиция проедет через Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Нефтекамск, Казань, Нижний Новгород, Рязань, Брянск», — указано в сообщении.
Экспедиция посвящена операции «Багратион», рассказали организаторы. В столицу Беларуси участники планируют прибыть 17 августа.
Ранее URA.RU писало, что целый грузовик снега высыпали на одной из площадок главной молодежной тусовки Урала, форуме «Утро». Фотографии с мероприятия распространил медиацентр форума.
С площадки форума «Утро» в Ханты-Мансийске стартовала медиа-экспедиция на ретро-автомобилях «Победа в наших сердцах». Участники отправились в Беларусь, сообщили в официальном telegram-канале форума. «Смуглянка», «Катюша», «Брест», «Морячка», «Мурманск», «Легенда», «Маэстро» — легендарные автомобили ГАЗ М-20 «Победа», которым предстоит за 25 дней преодолеть более 10 000 километров. На территории РФ экспедиция проедет через Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Нефтекамск, Казань, Нижний Новгород, Рязань, Брянск», — указано в сообщении. Экспедиция посвящена операции «Багратион», рассказали организаторы. В столицу Беларуси участники планируют прибыть 17 августа. Ранее URA.RU писало, что целый грузовик снега высыпали на одной из площадок главной молодежной тусовки Урала, форуме «Утро». Фотографии с мероприятия распространил медиацентр форума.