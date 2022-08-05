05 августа 2022

Жители ХМАО отправились в Беларусь на ретро-автомобилях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган, площадь ленина, ретро автомобиль
Участникам экспедиции на автомобилях предстоит преодолеть более 10 000 километров за 25 дней (фото из архива) Фото:

С площадки форума «Утро» в Ханты-Мансийске стартовала медиа-экспедиция на ретро-автомобилях «Победа в наших сердцах». Участники отправились в Беларусь, сообщили в официальном telegram-канале форума.

«Смуглянка», «Катюша», «Брест», «Морячка», «Мурманск», «Легенда», «Маэстро» — легендарные автомобили ГАЗ М-20 «Победа», которым предстоит за 25 дней преодолеть более 10 000 километров. На территории РФ экспедиция проедет через Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Нефтекамск, Казань, Нижний Новгород, Рязань, Брянск», — указано в сообщении.

Экспедиция посвящена операции «Багратион», рассказали организаторы. В столицу Беларуси участники планируют прибыть 17 августа.

Ранее URA.RU писало, что целый грузовик снега высыпали на одной из площадок главной молодежной тусовки Урала, форуме «Утро». Фотографии с мероприятия распространил медиацентр форума.

Команда медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах»
Автомобили-участники экспедиции

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С площадки форума «Утро» в Ханты-Мансийске стартовала медиа-экспедиция на ретро-автомобилях «Победа в наших сердцах». Участники отправились в Беларусь, сообщили в официальном telegram-канале форума. «Смуглянка», «Катюша», «Брест», «Морячка», «Мурманск», «Легенда», «Маэстро» — легендарные автомобили ГАЗ М-20 «Победа», которым предстоит за 25 дней преодолеть более 10 000 километров. На территории РФ экспедиция проедет через Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Нефтекамск, Казань, Нижний Новгород, Рязань, Брянск», — указано в сообщении. Экспедиция посвящена операции «Багратион», рассказали организаторы. В столицу Беларуси участники планируют прибыть 17 августа. Ранее URA.RU писало, что целый грузовик снега высыпали на одной из площадок главной молодежной тусовки Урала, форуме «Утро». Фотографии с мероприятия распространил медиацентр форума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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