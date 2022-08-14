Инфляция в ЯНАО приблизилась к 8 процентам с начала года

Инфляция в ЯНАО с начала года составила 7,8% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО с начала года потребительские цены выросли почти на 8%. При этом за июль, по данным Тюменьстата, цены напротив снизились на 0,4%.

«Потребительские цены в Ямало-Ненецком автономном округе в июле сократились на 0,4%, с начала 2022 года выросли на 7,8%, говорится в сообщении Тюменьстата», — передает «Интерфакс». При этом меньше всего возросла цена на платные услуги: всего 4,6%

Продовольственные товары в регионе также подешевели в июле. Их стоимость уменьшилась на 1,1%. В сравнении же с началом года цена продовольственных товаров напротив возросла на 8,1%. Больше всего подорожали непродовольственные товары. За этот год их стоимость увеличилась на 9,7%.

Ранее URA.RU сообщало, что рост цен в ЯНАО оказался меньше, чем среднероссийский. На июнь 2022 года увеличение цен на потребительские товары в регионе оказалось на 3% меньше, чем в среднем по стране.