14 августа 2022

Синоптики обещают челябинцам похолодание до 1 градуса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью 16 августа температура в Челябинской области вплотную приблизится к нулю Фото:

В Челябинской области температура воздуха понизится до 1 градуса. Похолодание синоптики обещают в ночь на 16 августа, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В ночь на вторник, 16 августа, в горах и низинах ожидается плюс 1 градус. В остальных территориях Челябинской области термометры будут показывать 5-10 градусов. Днем же будет достаточно тепло — 22-27 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Схожая ситуация повторится 17 и 18 августа. Относительно холодные — 6-12 градусов — ночи будут сменяться теплыми днями. В среду челябинцам обещают 22-27 градусов, в четверг — 19-24 градуса. Дождей и других осадков 16, 17 и 18 августа не предвидится, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

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В Челябинской области температура воздуха понизится до 1 градуса. Похолодание синоптики обещают в ночь на 16 августа, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В ночь на вторник, 16 августа, в горах и низинах ожидается плюс 1 градус. В остальных территориях Челябинской области термометры будут показывать 5-10 градусов. Днем же будет достаточно тепло — 22-27 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Схожая ситуация повторится 17 и 18 августа. Относительно холодные — 6-12 градусов — ночи будут сменяться теплыми днями. В среду челябинцам обещают 22-27 градусов, в четверг — 19-24 градуса. Дождей и других осадков 16, 17 и 18 августа не предвидится, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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