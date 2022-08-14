Ночью 16 августа температура в Челябинской области вплотную приблизится к нулю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области температура воздуха понизится до 1 градуса. Похолодание синоптики обещают в ночь на 16 августа, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В ночь на вторник, 16 августа, в горах и низинах ожидается плюс 1 градус. В остальных территориях Челябинской области термометры будут показывать 5-10 градусов. Днем же будет достаточно тепло — 22-27 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Схожая ситуация повторится 17 и 18 августа. Относительно холодные — 6-12 градусов — ночи будут сменяться теплыми днями. В среду челябинцам обещают 22-27 градусов, в четверг — 19-24 градуса. Дождей и других осадков 16, 17 и 18 августа не предвидится, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.