Махонин рассказал о первой встрече с новым главой «Роскосмоса»

Дмитрий Махонин провел в Подмосковье рабочую встречу с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке провел рабочую встречу с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Стороны, в том числе, обсудили ход реализации в Перми проектов, которые проводятся на предприятии АО «Протон-ПМ» входящем в госкорпорацию.

«На площадке АО „Протон-ПМ“ реализуется инвестиционный проект по запуску серийного производства двигателей РД-191 и его модификаций для ракет-носителей семейства „Ангара“. Строительная готовность нового корпуса, где будет вестись сборка двигателей, составляет более 80%. Уже в текущем году на предприятии планируется отработать технологию сборки двигателя, а в 2023 году — ввести корпус в эксплуатацию», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Также на встрече шла речь о развитии инфраструктуры пермского микрорайона Новые Ляды, где живут работники предприятия. После запуска производства на заводе в разы увеличится число рабочих мест. Поэтому сейчас в микрорайоне идет развитие инфраструктуры — строится техношкола, будет создан спортивный кластер. Также проводится модернизация объектов здравоохранения, в планах — строительство нового жилья для будущих сотрудников завода, добавил в своем telegram-канале Дмитрий Махонин.

Создание и серийное производство двигателя РД-191, а также других перспективных жидкостных ракетных двигателей является ключевым проектом кластера «Технополис Новый Звездный», который был инициирован АО «Протон-ПМ» в 2012 году. Идею одновременного развития территории поддержал президент Владимир Путин, а сам технополис был включен в число 25 инновационных территориальных кластеров, которые утвердило российское правительство.