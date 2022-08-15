Пермяку с обрезанными пальцами отказали в медпомощи

Пермяку в больнице отказали в медпомощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кунгуре мужчине, которому обрезало пальцы болгаркой отказывали в оказании медпомощи, отправляя из больницы в больницу. Соседка пострадавшего Юлия рассказала URA.RU как в четверг, 11 августа около полудня мужчина обратился к ней, попросив отвезти его в больницу.

«Было очень много крови. Два пальца совсем отрезало, а один болтался на коже. Я привезла соседа в приемное отделение больницы, куда везут всех экстренных больных, но его не приняли, сказали ехать в поликлинику городской больницы. Мы приехали в поликлинику в 12:47, но там выяснилось, что хирург уже ушел домой, несмотря на то что должен работать до 14:00. Соседу сделали перевязку и отправили больницу, куда я привезла его изначально», — рассказывает Юлия.

По словам девушки, в приемном покое, где в итоге мужчине оказали помощь, приняли пациента только после скандала с заведующей. Пока Юлия не дошла до заведующей, ей утверждали, что помочь не могут, так как нет врачей. Мужчину прооперировали, он лишился двух пальцев, болтавшийся палец пришили и вставили спицу, но из-за того, что прошло много времени после травмы, он может не прижиться. Сейчас пострадавший лежит в больнице.

Главврач Кунгурской больницы Вадим Кириллов написал в сосцетях обращение к пациенту. Он попросил мужчину записаться к нему на прием и пообещал, что разберется в произошедшем. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до приемной Кириллова, но там никто не взял трубку. Агентство направило в минздрав запрос, на момент публикации ответ не был получен.